В Украине началась вступительная кампания

Об этом УНИАН сообщили в отделе взаимодействия с общественностью Министерства образования и науки Украины.

«Абитуриенты могут подавать заявление об участии в конкурсном отборе в вуз в бумажной или в электронной форме. Заявление в бумажной форме подается поступающим лично в приемную комиссию высшего учебного заведения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на интернет-сайте дистанционной (в электронной форме) подачи заявлений в высшие учебные заведения открыта регистрация заявлений от поступающих. Заявления, поданные в высшие учебные заведения дистанционно (в электронной форме), являются равнозначными бумажным заявлениям (поданным во время личного посещения высшего учебного заведения).

Поступающие могут подавать заявления и документы до 12.00 ч. 1 августа.

Поступающие из Донецкой и Луганской областей могут подавать заявления и документы до 12.00 ч. 15 сентября.

Также в отделе взаимодействия с общественностью Министерства образования и науки Украины информируют, что при поступлении на обучение по образовательно-квалификационным уровням младшего специалиста, а также бакалавра, абитуриент может подать заявление (заявления) в бумажной или в электронной форме не более чем в пять высших учебных заведений Украины и не более чем на три направления подготовки (на три специальности) в каждом из них. Заявления, поданные на определенное направление подготовки (специальность) в одно высшее учебное заведение по различным формам обучения, считаются фактом подачи одного заявления.

В случае отсутствия у поступающего приложения к диплому в печатном виде во время подачи заявления для получения образовательно-квалификационного уровня специалиста или магистра, сведения об этом приложении (его содержательной части) приемная комиссия получает из Единой государственной электронной базы по вопросам образования.

Информирование общественности о лицензированном объеме, объеме государственного заказа, стоимости обучения по направлениям (специальностям), ходе подачи заявлений о вступлении, рекомендациям к зачислению и отнесение высших учебных заведений к І-IV уровням аккредитации осуществляется информационными системами, в том числе системой «Конкурс».