Черновецкий продает свой банк за 750 миллионов долларов

Акционеры АКБ «Правэкс-Банк» подписали договор о продаже 100% пакета акций банка группе Intesa Sanpaolo (Италия). Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно предоставленной информации, завершение транзакции ожидается в течение ближайших месяцев после получения всех необходимых разрешений со стороны регулирующих органов Италии и Украины.

В момент завершения сделки ISP заплатит 750 млн. долл. (около 3,8 млрд. грн.), которые соответствуют коэффициенту более 6,5 капиталов (украинского банка на 30 июня 2007 г. согласно международной системе финансовой отчетности (МСФО).

Общая цена сделки будет включать в себя корректировку цены на основании рассчитанных чистых активов Правэкс-Банка на момент завершения сделки.

Советниками банка по сделке выступали инвестиционные банки Rothschild и KBC Securities Baltic Investment Company, а также Baker&Mckenzie.

Справка УНИАН. АКБ "Правэкс-Банк" создан в 1992 году.

Активы банка на 1 января 2008 года составили 6 млрд. 075 млн. 270 тыс. грн., обязательства - 5 млрд. 350 млн. 447 тыс. грн., собственный капитал - 724 млн. 823 тыс. грн.

Уставный капитал банка на 1 января т.г. составил 371,499 млн. грн.

Чистая прибыль АКБ «Правэкс-Банк» по итогам 2007 года - 24,401 млн. грн.

Сеть “Правэкс-Банка” составляет более чем 560 отделений, а также более 2000 пунктов продаж потребительских кредитов в крупнейших сетях розничной торговли.

Рыночная капитализация Intesa Sanpaolo (Италия) составляет около 60 млрд. евро.

Группа является третьей по величине в еврозоне по размеру рыночной капитализации, а также лидирующей банковской группой Италии по размерам кредитного и депозитного портфелей с долей рынка около 19%.

Ранее Intesa Sanpaolo вела переговоры с владельцами Укрсоцбанка о приобретении 85,42% его акций, но сделка так и не была завершена.