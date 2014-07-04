На железнодорожном вокзале Киева заработает пункт помощи переселенцам

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГУ ГСЧС) в Киеве, об этом шла речь на совещании в ГУ ГСЧС в Киеве.

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Руководство ГУ ГСЧС в Киеве наладило сотрудничество с государственной администрацией железнодорожного транспорта "Укрзализныцей".

В помещениях вокзала будет размещена информация, где именно находится консультационно-информационный пункт. На перронах, на которые прибывают поезда юго-восточного направления, будут работать сотрудники ГУ ГСЧС в Киеве, социальных служб и волонтеры общественных организаций, которые помогут гражданам определиться с дальнейшими действиями.