Переселенцам и мирным жителям востока нужны социальная защита и работа - круглый стол

Об этом во время круглого стола «Социальная защита мирных жителей Востока Украины», который сегодня прошел в Киеве, сказала инициатор движения Наталия Королевская.

«Первое, что нужно сделать – это обеспечить безусловную и своевременную выплату пенсий и социальных пособий всем без исключения гражданам в Донецкой и Луганской области, разблокировать казначейские счета госпредприятий и социальных учреждений. Также важно восстановить водо-, газо- и энергоснабжения объектов социальной, медицинской и образовательной инфраструктуры этих регионов», - сказала она.

Читайте такжеОпасность миновала, дончанам нет необходимости делать запасы воды - коммунальщикиПомимо этого, по словам Королевской, необходимо немедленно разработать и утвердить программу социальной защиты людей, пострадавших от боевых действий. В ней должно быть предусмотрено возмещение потерь, понесенных людьми результате боевых действий, предоставление денежной компенсации временным переселенцам.

Читайте такжеНе называйте нас беженцами, мы временные переселенцы - житель Константиновки«Отдельный комплекс мероприятий должен быть посвящен трудоустройству людей, которые в результате конфликта потеряли работу. Для этого необходимо внедрить опыт работы «мобильных бригад службы занятости». Чтобы не только люди ходили искать работу. Но к людям приходили из центров занятости и предлагали работу», - сказала она.

Так же Наталия Королевская отметила важность внесения изменений в закон о занятости, которые упростят процедуру проведения общественных работ. «Ведь в рамках возвращения Востока к нормальной жизни этот инструмент может стать очень эффективным и с точки зрения предоставления работы людям, и с точки зрения работ по восстановлению инфраструктуры, ремонту помещений и т.д.», - сказала она.

Еще одним направлением работы, по словам Наталии Королевской, является ряд мер по поддержке предприятий и сохранению рабочих мест до нормализации ситуации. Для этого активисты инициативы «Дорога жизни» предлагают предоставлять льготные кредиты бизнесу, автоматический возврат НДС предприятиям-экспортерам, мораторий на проверки бизнеса, введение процедуры государственных закупок у предприятий региона, а так же механизмы компенсации ЕСВ (единого социального взноса) для сохранения рабочих мест.

«Такие действия помогут предотвратить социальную катастрофу и восстановить мирную жизнь на востоке Украины», - подытожила Наталия Королевская.