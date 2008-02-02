Заместитель сделал заявление для прессы вместо Богатыревой

СНБОУ отмечает необходимость доработки Налогового кодекса и принятия в этом году изменений к действующему законодательству для урегулирования ситуации с администрированием НДС.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины зачитал журналистам заместитель секретаря СНБО Андрей ПЫШНЫЙ.

Он отметил, что на заседании Совета нацбезопасности, в частности, речь шла о состоянии выполнения решения СНБО относительно предупреждения и нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере администрирования налога на добавленную стоимость.

“Должен констатировать, что на протяжении года, который минул со времени принятия соответствующего решения на Совете национальной безопасности и обороны, в сфере администрирования не изменилось к лучшему почти ничего. Предложенный механизм поэтапного решения проблемы накопления значительных остатков своевременно невозмещенного НДС не был реализован”, - сказал А.ПЫШНЫЙ.

Он напомнил, что решением СНБОУ от 15 декабря 2006 года «О мероприятиях по предупреждению и нейтрализации угроз национальной безопасности, связанных с нестабильностью правовой регуляции отношений в сфере администрирования НДС» предусматривалось: в краткосрочной перспективе (то есть с 1 февраля 2007 года) – снять остроту проблемы с возмещением НДС за счет внедрения временного упрощенного порядка возмещения налога на добавленную стоимость; в среднесрочной перспективе (с 1 июля 2007 года) предусматривалось существенно упростить систему администрирования НДС путем введения в действие электронного контроля за обращением НДС; с 1 января 2009 года внедрить новую систему налогообложения на базе принятого в 2008 году Налогового кодекса.

“Как известно, ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе не были приняты меры для урегулирования отмеченных вопросов”, - сказал заместитель секретаря СНБО.

По словам А.ПЫШНОГО, “в данное время мы вплотную приблизились к принятию Налогового кодекса, но, учитывая многочисленные недостатки, которые содержались в подготовленном Министерством финансов проекте (особенно в части администрирования НДС), на сегодняшнем заседании принято решение о том, что главные усилия необходимо сосредоточить именно на доработке Налогового кодекса. В то же время, учитывая, что Налоговый кодекс заработает лишь с начала следующего года, а урегулирование ситуации с администрированием НДС необходимо сегодня, параллельно должна быть проведенная работа по подготовке и принятию изменений к действующему законодательству в течение этого года”.

“Главной же целью принятия предложенного сегодня решения является поиск оптимальных путей для быстрейшего урегулирования ситуации, которое бы урегулировало интересы как государства, так и бизнеса, и отвечало требованиям времени уже сегодня”, - сказал А.ПЫШНЫЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, заседание СНБО длилось 6 часов. По итогам заседания должен был состояться брифинг секретаря СНБО Раисы БОГАТЫРЕВОЙ, однако она к прессе не вышла. Как отметили в пресс-службе СНБО, секретарь Совета нацбезопасности на брифинг не вышла, поскольку продолжала консультации в своем кабинете.