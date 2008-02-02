Урбан Руснак: вступление в ВТО превратит ваш АПК в конкурентоспособную отрасль

Чрезвычайный и Полномочный посол Словацкой Республики в Украине Урбан РУСНАК не соглашается с утверждениями отдельных политиков, что вступление во Всемирную организацию торговли приведет к разрушению агропромышленного комплекса Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол Словакии заявил во время встречи с главой Винницкой областной государственной администрации Александром ДОМБРОВСКИМ в Виннице.

Он считает, что экономика Украины готова к вступлению во Всемирную организацию торговли. "Украина действительно готова к вступлению в ВТО. Я не разделяю утверждения отдельных политиков или оценщиков, что это событие приведет к разрушению агропромышленного комплекса Украины. Напротив, я верю, что это даст второе дыхание и значительные экономические перспективы для сельского хозяйства вашего государства, Винницкой области в частности", - заявил дипломат.

У.РУСНАК сказал, что опыт Словакии показывает, что без внешней "интервенции" невозможна любая модернизация АПК государства. "Я уверен, что вступление в ВТО превратит ваш АПК в конкурентоспособную отрасль. Потому я искренне приветствую шаг украинской власти относительно позитивного решения о вступлении в ВТО", - сказал посол. Он отметил, что вступление в ВТО - это один из самых уникальных шансов евроинтеграции. "А если прибавить ваши возможности плюс Украина имеет очень глубокий резерв, такие уникальные черноземы. Вам сам Бог дал условия для процветания", - прибавил посол Словацкой Республики в Украине.