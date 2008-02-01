Аграрии потеряют 1,4 млрд. грн. в связи со вступлением Украины в ВТО

1,4 млрд. грн. потеряют аграрии в случае принятия Верховной Радой изменений в начислении налога на добавленную стоимость в связи со вступлением Украины во Всемирную торговую организацию.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сегодня в Полтаве заявил первый заместитель министра аграрной политики Юрий ЛУЗАН.

«Украина приняла обязательство перед ВТО привести в соответствие налогообложение, но введение 20% НДС повлечет за собой потери для аграриев. Эта сумма, по подсчетам Налоговой, Минфина и нашего министерства составит 1,4 млрд. грн. потерь для агропроизводителей», - сказал Ю.ЛУЗАН.

По его словам, в случае принятия Верховной Радой данного законопроекта, он вступит в силу с 1 апреля. Законопроект предусматривает изменения в дотациях на животноводческую продукцию (молоко, мясо) и изменения НДС.

«В этом случае потери аграриев планируют компенсировать за счет дотаций из общего фонда государственного бюджета, однако в период до получения компенсации аграрии будут оставаться без оборотных средств. Независимые эксперты считают, что при использовании дотации производителям мяса и молока будет много "кривых" схем, таких как несвоевременная оплата населению, то есть много перерабатывающих предприятий используют НДС в своих целях», - сказал замминистра.

Напомним, на 5 февраля запланировано заседание генерального совета ВТО.

Планируется, что на этом заседании будет принято решение о вступлении Украины в ВТО.