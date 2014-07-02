ЮНИСЕФ: Мы до сих пор не видели такого желание помогать другим, как в Украине

Украинцы демонстрируют поразительное желание помогать вынужденным переселенцам, в частности, детям, сказал Радио Свобода заместитель председателя представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Руди Лухманн.

«Что может маленькая международная организация сделать сама? То, что мы видим в Украине, это поразительное желание людей помогать, это чувство солидарности. Откровенно скажу, это уникально. Мы не видели такого. Очень много организаций и просто людей, которые помогают и которые хотят быть партнерами ЮНИСЕФ. Это очень большой «плюс» в этой сложной ситуации», – сказал Лухманн в эфире программы «Мы вместе».

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Представитель ЮНИСЕФ отметил, что с начала конфликта на востоке оттуда выехали более 50 тысяч человек, половина из них – дети. Они нуждаются во всем, что нужно детям – от подгузников до игрушек.

В течение мая ЮНИСЕФ провел исследование с целью определить уровень и источники стресса у детей, их механизмы приспособления к обстоятельствам и способность представителей местной общины оказать детям поддержку. Опрашивали детей в Донецкой области.

«Исследование выявило, что около половины детей в возрасте от 7 до 18 лет были свидетелями событий, связанных с войной, в частности, они видели танки и военную технику, боевые действия, были очевидцами нанесения повреждений знакомым людям, угрозы со стороны людей с оружием. Некоторые дети стали свидетелями убийств», – говорится в отчете.

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Большинство детей, которые пережили опасные события, отмечали, что чувствуют себя напуганными, испытывают негативные эмоции, такие как страх, злость, печаль, страдают от нарушения сна и проблем с концентрацией внимания.

В ЮНИСЕФ отмечают, что Украина как государство, которое ратифицировало Конвенцию ООН по правам ребенка, должна выполнять свои обязательства и обеспечивать права детей.