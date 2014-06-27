ООН: Число вынужденных переселенцев в Украине достигло 54 тысяч

По оценкам ООН, 54 тыс. 400 жителей Украины вынуждены были покинуть свои дома.

Об этом говорится на сайте Агентства ООН по делам беженцев (Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев).

УВКБ ООН наблюдает увеличение внутреннего перемещения в Украине. Так, из 54 тыс. 400 человек, которые были вынуждены покинуть свои дома, 12 тыс. выехали из Крыма, остальные переселенцы составляют жители восточных регионов.

В течение недели количество внутренне перемещенных лиц увеличилось более чем на 16 тыс. 400 человек.

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Растет также количество украинцев в России и других странах, однако относительно небольшое количество обратилось за статусом беженца.

Так, с начала года 110 тыс. украинцев уехали в Россию и более 750 жителей Украины попросили убежища в Польше, Беларуси, Чехии и Румынии. Только 9 тыс. 600 человек из общего количества новоприбывших попросили убежища в России.

При этом большинство украинцев, покидающих страну, хотят получить другой правовой статус, часто сообщают об обеспокоенности по поводу усложнений или репрессий в случае возвращения в Украину.

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Украинцы, прибывшие в Россию, в последние дни в основном находятся в Ростове-на-Дону (12 тыс. 900 человек, среди которых 5 тыс. детей) и Брянске (6 тыс. 500 человек). В Ростове люди были расселены в зданиях коммунальной собственности или палаточных лагерях. В Брянске большинство проживает у родственников и друзей.

УВКБ ООН также получило непроверенные сообщения о недавно прибывших жителях восточных регионов Украины в Крым.

Отмечается, что увеличение количества перемещенных лиц совпадает с недавним ухудшением ситуации в восточной Украине. Перемещенные лица указывают на ухудшение правопорядка, страх похищений, нарушение прав человека и нарушение функционирования служб в регионе.

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УВКБ ООН увеличило свое присутствие и отправило команды для мониторинга перемещения с востока. Агентство не имеет возможности проверить всю информацию о перемещении и полагается на местную и центральную власть, партнеров и общественные организации. Отсутствие безопасности в некоторых регионах Украины препятствует посетить многие районы, где находятся перемещенные лица.

По данным ООН, в Украине перемещенные лица сталкиваются с такими проблемами как доступ к социальным услугам, поиск долгосрочного жилья и трудоустройства, оформление регистрации.

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Большинство внутренне перемещенных лиц обеспечены временным жильем и помощью от местной власти, общественных организаций и пожертвований от частных лиц.

В ООН убеждены, что правительство должно создать центральный орган для координации помощи внутренне перемещенным лицам. УВКБ ООН также запускает программу поддержки наиболее незащищенных переселенцев в центральной и восточной Украине.