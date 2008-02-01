Правительство США готово расширить сотрудничество с Кабмином Тимошенко

Правительство США готово расширить сотрудничество с украинским правительством, в частности с Министерством юстиции Украины, в рамках ранее начатых проектов правовой помощи в реформировании уголовной юстиции и борьбы с коррупцией.

Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР сегодня во время встречи с министром юстиции Украины Николаем ОНИЩУКОМ, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

В частности, правительство США готово интенсифицировать сотрудничество с украинским Минюстом в рамках деятельности Совета по вопросам реализации пороговой программы «Вызовы тысячелетия» относительно снижения уровня коррупции, отметил У.ТЕЙЛОР.

Кроме того, по его словам, правительство США готово продолжать оказывать экспертную помощь в проведении судебной реформы, а также реформировании уголовной юстиции в Украине. Как отмечалось в ходе встречи, такому сотрудничеству было успешно положено начало в декабре 2006 года Соглашением о стратегическом задании по выполнению программы снижения уровня коррупции в государственном секторе (в рамках Программы пороговых стран Фонда «Вызовы тысячелетия»).

Посол США также передал украинскому министру приглашение посетить Соединенные Штаты Америки с официальным визитом. Как отмечалось в ходе встречи, в рамках такого визита может состояться диалог относительно подписания двумя государствами межправительственных и межгосударственных соглашений в правовой сфере.

Как сообщалось, 4 декабря 2006 года Украиной было подписано Соглашение о стратегическом задании по выполнению программы снижения уровня коррупции в государственном секторе (в рамках Программы пороговых стран Фонда «Вызовы тысячелетия»). Сторонами соглашения являются правительство Украины и правительство США, которое действует через Агентство США по международному развитию.