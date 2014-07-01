В Тернопольской области задержали таксиста с похищенным в феврале из областной ГАИ арсеналом

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, сегодня ночью на территории Тернопольского района сотрудники ГАИ за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль-такси «Daewoo Lanos». В салоне машины инспекторы обнаружили спецсредства. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

Во время осмотра автомобиля оказалось, что 24-летний тернопольчанин перевозил арсенал боеприпасов. В частности, изъяты почти 10 тыс. патронов калибра 5,45 мм и 45 магазинов к автомату Калашникова, 10 подсумков для хранения магазинов к АК, деревянная бита, газовый баллон «Кобра» и 4 пеналы.

Во время проведения обыска в гаражном помещении водителя иномарки милиционеры изъяли 20 противогазов и 4 устройства для принудительной остановки транспортных средств.

Читайте такжеВо Львове открыли пункт приема похищенного во время протестов оружияСвязи с базой данных, изъятые вещи находились на балансе областной Госавтоинспекции и были похищены из УГАИ в ночь с 18 на 19 февраля.

Данные о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований и квалифицированы по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (ношение, хранение, приобретение огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения).

Таксист задержан.

Правоохранители выясняют, откуда у него взялись спецсредства.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 18 на 19 февраля в Тернополе во время массовых погромов было сожжено горотдел милиции. При этом было сожжено 17 автомобилей, из них 4 новых «Тойоты Приус».

В целом убытки правоохранителей Тернопольщины в результате погрома составили 6,4 млн грн.