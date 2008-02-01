Украинцы разбудили сурка Тимку: весна будет холодной

Слобожанский сурок Тимка прогнозирует, что в этом году в Украине ожидается долгая холодная весна.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня утром в «столице украинских синоптиков» - на территории биостанции Харьковского национального университета им. Каразина в поселке Гайдары Змиевского района - в присутствии научных работников и журналистов, разбудивших сурка, Тимка не вылез из своего «жилища», не распрямился во весь рост и не свистнул трижды. По народным наблюдениям слобожанцев, если он этого не сделал, не стоит ждать быстрого тепла и солнца, весна будет затяжной и холодной.

Несмотря на это, сегодня Тимку «женили». Аделаида – такое имя его «невесте»-сурчихе дали журналисты.

Раньше у Тимки уже была «невеста», но летом прошлого года она сбежала.