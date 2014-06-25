Украинская выставка золота скифов останется в Нидерландах до сентября

Выставка золота скифов, на которое претендует Россия, аннексировавшая Крым, останется в Амстердаме до сентября.

По словам министра культуры РФ, голландцы из-за политических соображений продлили работу выставки, сообщают РИА Новости. Читайте также ЮНЕСКО и впредь будет считать Крым территорией Украины В Нидерландах находятся археологические находки из пяти музеев. Среди артефактов — объекты из золота, церемониальный шлем и драгоценности.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter