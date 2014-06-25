Украинская выставка золота скифов останется в Нидерландах до сентября
08:38, 25 июня 2014Общество
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Выставка золота скифов, на которое претендует Россия, аннексировавшая Крым, останется в Амстердаме до сентября.
Украинская выставка золота скифов останется в Нидерландах до сентября/ Фото: УНИАН
По словам министра культуры РФ, голландцы из-за политических соображений продлили работу выставки, сообщают РИА Новости.
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В Нидерландах находятся археологические находки из пяти музеев. Среди артефактов — объекты из золота, церемониальный шлем и драгоценности.
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