С января 2015 года украинцы будут сдавать отпечатки пальцев для Шенгена

Новые правила вступят в силу 29 января 2015 года, сообщили ЕвроПравде в офисе комиссара Евросоюза Сильвии Мальмстрем, в сферу ответственности которой входит визовая политика.

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"Внедрение визовой информационной системы (VIS) в странах Восточного партнерства, в том числе в Украине, запланировано на 29 января 2015 года, однако эта дата еще требует официального подтверждения Еврокомиссии", - сообщил представитель пресс-службы комиссара Сильвии Мальмстрем Тоув Эрнст.

Внедрение VIS не означает одновременное изменение визовой политики. Эта система не меняет критерии, которые используют консулы, принимая решение о выдаче или отказе в выдаче визы. Однако с началом ее работы "все, кто обращается за визой в Украине - независимо от наличия украинского паспорта - должны будут сдавать отпечатки пальцев и эти биометрические данные будут заноситься в VIS", - отметил Тоув Эрнст.

Правила ЕС относительно сдачи отпечатков пальцев предусматривают несколько исключений, в частности, для детей в возрасте до 12 лет, добавил представитель Еврокомиссии.

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По правилам ЕС, отпечатки пальцев в VIS действительны в течение 5 лет - в этот период граждане, которые будут повторно обращаться за визой, не будут сдавать отпечатки повторно.

Напомним, 1 января 2015 года Украина планирует начать выдачу биометрических паспортов, где также будут содержаться сканированные отпечатки пальцев. Однако обмен этими данными не предусмотрен, для европейской базы данных отпечатки придется сдавать отдельно.