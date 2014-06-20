С января 2015 года украинцы будут сдавать отпечатки пальцев для Шенгена

15:07, 20 июня 2014
Общество
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Еврокомиссия и члены ЕС готовятся распространить на территорию Украины действие новой визовой базы данных. Ее введение потребует от украинцев сдавать отпечатки пальцев при подаче документов на шенгенскую визу.

фото REUTERS

Новые правила вступят в силу 29 января 2015 года, сообщили ЕвроПравде в офисе комиссара Евросоюза Сильвии Мальмстрем, в сферу ответственности которой входит визовая политика.

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"Внедрение визовой информационной системы (VIS) в странах Восточного партнерства, в том числе в Украине, запланировано на 29 января 2015 года, однако эта дата еще требует официального подтверждения Еврокомиссии", - сообщил представитель пресс-службы комиссара Сильвии Мальмстрем Тоув Эрнст.

Внедрение VIS не означает одновременное изменение визовой политики. Эта система не меняет критерии, которые используют консулы, принимая решение о выдаче или отказе в выдаче визы. Однако с началом ее работы "все, кто обращается за визой в Украине - независимо от наличия украинского паспорта - должны будут сдавать отпечатки пальцев и эти биометрические данные будут заноситься в VIS", - отметил Тоув Эрнст.

Правила ЕС относительно сдачи отпечатков пальцев предусматривают несколько исключений, в частности, для детей в возрасте до 12 лет, добавил представитель Еврокомиссии.

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По правилам ЕС, отпечатки пальцев в VIS действительны в течение 5 лет - в этот период граждане, которые будут повторно обращаться за визой, не будут сдавать отпечатки повторно.

Напомним, 1 января 2015 года Украина планирует начать выдачу биометрических паспортов, где также будут содержаться сканированные отпечатки пальцев. Однако обмен этими данными не предусмотрен, для европейской базы данных отпечатки придется сдавать отдельно.

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