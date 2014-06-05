Биометрические паспорта будут вдвое дешевле чем нынешние зарубежные - Петренко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко во время посещения Единого центра предоставления административных услуг, где он воспользовался одной из его услуг - осуществил обмен загранпаспорта.

"Насколько докладывали на правительстве представители Национального банка, цена будет дешевле на 40-50%. Это почти вдвое... чем обычные, которые сегодня выдают на старых бланках", - сказал Петренко.

Он заметил, что биометрические паспорта так же будут получать в центрах по предоставлению админуслуг. "Это принципиальная позиция", - отметил министр.

По словам Петренко, согласно постановлению правительства, биометрические паспорта будут изготовлять на госпредприятии «Полиграфкомбинат «Украина».

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"На самом деле, нужно отменить те вещи, которые касаются изготовления старых бланков, и мы это сделали относительно биометрических паспортов. Сейчас все частные компании, частные посредники при изготовлении биометрических паспортов устранены. Полиграфкомбинат "Украина" уже сейчас настраивает соответствующие свои мощности на изготовление паспортов по более низкой цене", - объяснил Петренко.

Он добавил, что в Украине действуют около 50 центров по предоставлению админуслуг.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров постановил начать изготовление, оформление и выдачу биометрических загранпаспортов с 1 января 2015 года. Это закреплено постановлением правительства №152 от 7 мая.

В частности правительство утвердило образец бланка, техническое описание и порядок оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возвращения государству, уничтожения паспорта гражданина Украины для выезда за границу с бесконтактным электронным носителем и распорядилось начать их выдачу с 1 января 2015 года.