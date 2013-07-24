Упрощенный шенген для украинцев действует пока только на бумаге

С момента вступления в силу соглашения об упрощенном порядке выдачи шенгенских виз украинцам (1 июля) прошел почти месяц.

Главные надежды украинцев были связаны с упрощением выдачи долгосрочных виз (их теперь должны давать как минимум на год, а те, у кого уже была «долгосрочка» годовая, имеют теперь право получить визу на пять лет; в случае отказа в выдаче долгосрочной визы в консульстве должны объяснить письменно причины. Также посредники с 1 июля не могут требовать за свои услуги больше 30 евро.

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По данным издания «Вести», на деле из всего «упрощения» был выполнен только этот последний пункт, а со всеми остальными ситуация осталась почти что прежней.

Ситуация с долгосрочными визами остается тяжелой. «У нас был две недели назад случай, когда предпринимателю дали мультишенген на год, он полетел в Германию, и его без объяснения причин просто не выпустили из самолета. Его заподозрили в том, что виза фальшивая», — рассказал Андрей Шереметьев, сотрудник одного из столичных визовых центров. По его словам, нередко людям с хорошей визовой историей, которым уже открывали визу на год, отказывают в шенгене на пять лет без объяснения причин. «Какая письменная мотивация? Приходит просто отказ. Упрощение действует только на бумаге», — возмущается Шереметьев. В визовых центрах подтверждают: количество шенгенов, выданных на год, не изменилось, а вот в визах на пять лет по-прежнему отказывают.

По словам сотрудников визовых центров, из всех заявленных категорий «упрощенцев» на деле без проблем открывают визы только журналистам

Как и предполагалось, послабление визового режима не коснулось туристов, которые едут в страны ЕС. «В начале года выдавали долгосрочные визы туристам Словения, Чехия и Греция. Но сейчас такого нет, и те, кто едут в отпуска, вообще не чувствуют никакого упрощения», — сообщил руководитель Центра туринформации Владимир Царук. В визовых центрах говорят, что туристы, которые пытаются открыть долгосрочный шенген, есть, но их немного.

По данным организации «Европа без барьеров», самыми дружелюбными в плане выдачи шенгенов украинцам в 2012-2013-х годах стали Польша, Венгрия, Греция и Испания.