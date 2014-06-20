В Полтавской области загорелись торфяники

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Полтавского облуправления ГСЧС.

По их данным, огнем уничтожено поверхностные залежи торфа на площади около 1,5 га. Травмированных и погибших нет. Работы по ликвидации торфяного пожара продолжаются и сегодня.Читайте такжеВ Полтавской области снова горят торфяники

«На данный момент потушено около половины площади, на которой произошло возгорание. Спрогнозировать, когда спасатели завершат тушить торфяник, - очень сложно. При горении торфа выделяется густой дым и очень трудно сориентироваться, где горит. Практически горения происходит под поверхностью. Чтобы устранить тления нужно долго и тщательно заливать участок водой», - сообщил пресс-секретарь управления Виталий Шкаревский.

Проверку по факту пожара проводят следственные органы УМВД в Полтавской области.