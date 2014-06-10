Украинцы подали за полгода заявок на убежище в Польше столько же, как за последние 10 лет
Польша с начала этого года получила от украинцев более 600 заявок на предоставление политического убежища. Примерно такое же число заявок было получено Польшей от украинцев за последние 10 лет.
Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, по данным польской администрации по делам иностранцев (UDSC), количество заявок от украинцев за неполный II квартал возросло вдвое по сравнению с I кварталом, до более 400 просьб.
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В то же время согласно последним обнародованным данным по состоянию на вчерашний день, польская власть пока не предоставила ни одному гражданину Украины, который просил политическое убежище в Польше, такой статус.
UDSC рассмотрела уже около 100 дел: по почти 70 принято отрицательное решение, еще 30 оставлены без рассмотрения.
Представители UDSC и пограничной службы сообщили УНИАН, что не могут предоставить данные о том, из каких областей Украины чаще всего просят политическое убежище.
По последним данным UDSC, украинцы продолжают занимать второе место по количеству поданных заявок о предоставлении политического убежища после граждан России (чеченской национальности), а в целом такие заявки с начала года польским властям подало около 1,6 тыс. иностранцев.
Как сообщал УНИАН, в I квартале украинцы подали почти 200 заявок о предоставлении политического убежища в Польше, что в 4 раза больше, чем за весь 2013 год.