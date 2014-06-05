Россияне назвали Украину одной из самых враждебных стран

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного российской негосударственной исследовательской организацией «Левада-Центр».

На вопрос о том, какие 5 стран являются наиболее недружественно, враждебно настроенными по отношению к России - 69% опрошенных указали США, 30% Украину (в 2013 году этот показатель составлял 11%), Литву – 24%, Латвию – 23%, Эстонию – 21%.

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Во вторую пятерку враждебных стран вошли Грузия – 19%, Великобритания – 18%, Германия – 18%, Польша – 12% и Канада – 7%.

При этом 49% респондентов считают, что страны бывшего СССР должны быть зоной особых интересов России. 41% опрошенных считают, что отношения с ними нужно строить как с любыми другими зарубежными государствами, еще 11% затруднились с ответом.

В то же время, самыми дружественными странами для россиян являются Беларусь – 51%, Китай – 40%, Казахстан – 37%, Армения – 15%, Индия -13%.

В списке дружественных стран для россиян Украина занимает последнее место с результатом 1%.

Опрос проводился 23-26 мая по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.