Власть РФ принуждает предприятия отправлять сотрудников на отдых в Крым - источник

Об этом УНИАН сообщил сотрудник Российского союза туриндустрии.

"Руководство России пытается спасти курортный сезон в Крыму, от которого зависит более половины доходов местного населения. Ведь, срыв курортного сезона грозит ухудшением социально-экономической ситуации в Крыму - падением уровня доходов граждан, их покупательной способности и, как результат, возникновением недовольства местного населения изменениями, которые произошли на полуострове", - сказал собеседник агентства.

По его словам, именно поэтому российские чиновники прибегают к откровенному "шантажу". В частности, он отметил, работники московских предприятий и учреждений сообщают, что на заводах и фабриках российской столицы и в правительственных организациях активно распространяются путевки в санатории и детские лагеря в Крыму, чтобы заполнить их как можно больше, и, по крайней мере, создать картинку, что курортный сезон не сорван.

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При этом он сообщил, что хотя цены на путевки в Крым для россиян чрезвычайно низкие - 20% от реальной стоимости, и за проезд предлагают заплатить только 60% стоимости билета, московские рабочие и чиновники не желают ехать в Крым, считая его "горячей точкой", опасаясь возможных провокаций со стороны "Правого сектора".

"Руководство российских предприятий и госучреждений навязывают путевки в Крым как "нагрузкой" к отпуску летом. Тем, кто отказывается - переносят отпуск на осень", - сказал собеседник агентства.