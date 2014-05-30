В Днепропетровске сгорели 18 автобусов, принадлежавших товарищу Царева

Как пишет "Радио Свобода", сторож рассказал правоохранителям, что через забор перелезли двое молодых людей, сразу после чего начался пожар. Как утверждают правоохранители, взрыва не было. Пока не понятно, чем именно подожгли автобусы. Ведется следствие. Пострадавших нет.

В то же время, по информации из управления ГСЧС, сообщение о пожаре поступило на телефон «101». На ее ликвидацию были направлены 5 пожарных машин и 22 специалиста личного состава. На время прибытия первых спасательных подразделений огнем были охвачены 15 автобусов «Мерседес-Лоцман». Пожар потушили за час, также удалось спасти два автобуса. Уничтоженные автобусы работали на городских маршрутах.

И. о. заместителя председателя Днепропетровской облгосадминистрации Борис Филатов на своей странице написал: «Навел справки о происшествии, и выяснилось, что странным образом этот транспорт принадлежал товарищу Бедняку, коммунисту, лидеру «Левого сектора» и правой руке Царева».