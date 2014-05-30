Президент КаZантипа рассматривает возможность вернуться в Крым, но "не в этом году"

Об этом заявил основатель фестиваля и "президент республики КаZантип" Никита Маршунок в интервью изданию Insider.

"После объяснения причин нашего исхода из Крыма, появилось очень много помощников КаZантипу - депутатов, очень влиятельных людей. Я, к сожалению, не могу называть их фамилии. Но они все были обеспокоены тем, чтобы сделать что-то и удержать ситуацию, изменить ее. Я рассматриваю эти возможности, но не в этом году абсолютно точно", - заявил он.

По его мнению, территория, предложенная фестивалю в Грузии, имеет "колоссальный потенциал".

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"Там уже сейчас больше необходимого, чем в Поповке (село, рядом с которым традиционно проходил фестиваль в Крыму - ред.). Да ей и через 20 лет не снилось такое. Заложены основы города. Девять километров фантастической набережной, которую делал испанский архитектор. Растут пальмы, подсветка, ландшафтный дизайн. Много архитектурных объектов. И огромная оборудованная сцена, которая вполне может заменить наш главный танцпол", - сказал Маршунок.

По поводу слухов, что в Крыму собираются провести "какой-то" альтернативный КаZантип, бизесмен заявил:

"Какой-то – ключевое слово. КаZантип – это не место, а люди и команда, которые его делают. Его способно сделать только правительство Республики. И оно сейчас в полном составе не в Крыму. Поэтому кто и что там делает, я не могу комментировать. Но наверняка несложно сделать дискотеку в селе. Я слышал, что там будут китайские диджи. Кому интересно, пусть попробует, потом нам расскажете".

КаZантип - известный на территоррии экс-СССР фестиваль электронной музыки, традиционно проводимый в Крыму с 1992 года. После оккупации Крыма в начале мая появились сообщения, что КаZантип переедет в Грузию. Однако 28 мая крымские СМИ сообщили, что некий фестиваль с таким же названием все же будет проведен в Крыму.