Журналисту Седюку грозит месяц тюрьмы за нападение на Брэда Питта

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на прокуратуру Лос-Анджелеса.

Инцидент произошел в среду вечером, когда 25-летний мужчина на премьере фильма "Малефисента" перепрыгнул за ограждение и проник на дорожку перед театром El Captain, где актеры позировали фотографам. Он успел приблизиться к Питту и даже задеть его. Сразу же на помощь звезде подоспела охрана, нападавшего задержали и передали в руки органов правопорядка.

Ранее Седюк уже обращал внимание общественности экстраординарными выходками, среди которых - поцелуй актера Уилла Смита, публичное признание в любви певице Адель на церемонии вручения премий Grammy.

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17 мая Седюк был уволен с канала "1+1" после того, как на красной дорожке Каннского фестиваля подлез под шлейф платья актрисы Америки Ферреры.

Американские прокуроры готовят обвинение, суть которого, по предварительным данным, сводится к совершению хулиганской выходки. В прокуратуре также заметили, что наказание за подобные действия предусматривает месяц тюрьмы или крупный штраф. В настоящий момент Седюк находится под арестом, ему предложено выйти на свободу под залог в размере $20 тыс.