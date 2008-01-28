Подробности перестрелки в Броварах

Прокуратура Броваров решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нападения на работника правоохранительных органов в кабинете начальника городского паспортного стола.

Как сообщил УНИАН начальник Центра общественных связей УМВД Украины в Киевской области Николай ЖУКОВИЧ, около 12.00 патрульный автомобиль ГАИ остановил для проверки документов двух мужчин. Предоставленные ими документы вызвали у правоохранителей подозрение. Оба их владельца были доставлены сначала в Броварской горотдел милиции, а затем – в городской паспортный стол для проверки документов на подлинность.

По словам Н.ЖУКОВИЧА, задержанные мужчины и один сотрудник ГАИ находились в кабинете начальника паспортного стола, когда один из задержанных выхватил из кобуры милиционера табельное оружие и выстрелил в милиционера, но не попал. Работник ГАИ перехватил руку нападающего, однако тот продолжал хаотически стрелять. Злоумышленник ранил в ногу своего товарища, в грудь – одного из посетителей, который также находился в кабинете начальника паспортного стола.

Кроме того, одна из пуль попала в паховую артерию правонарушителя, в результате чего он умер от потери крови.

Оба раненные госпитализированы.

Личности задержанных устанавливаются.