В Украине перенесена вступительная кампания в ВУЗы

Об этом сообщил начальник департамента высшего образования Министерства образования и науки Юрий Коровайченко.

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"В прошлом году мы начинали вступительную кампанию 1 июля, и продолжалась она до 30 июля, а в августе начинались конкурсные отборы. Но в связи с изменением ситуации в нашей стране, и в связи с необходимостью удовлетворения потребностей в получении высшего образования жителей Донецкой и Луганской областей и жителей Крыма, начало вступительной кампании в этом году начнется 11 июля, и будет длиться до 1 августа по всей Украине", - сказал Юрий Коровайченко.

Он отметил, что после этого в Украине начнутся традиционные конкурсные отборы, которые проходят каждый год.

Напомним, ранее в Донецкой и Луганской областях были перенесены даты проведения ВНО. Тестирование буде проводиться с 1 по 15 июля.