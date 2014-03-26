Условия перевода крымских студентов в вузы других регионов Украины упростили

Об этом сообщает отдел взаимодействия со средствами массовой информации Минобразования.

В частности, разрешено осуществлять перевод студентов в период учебного семестра; переводить студентов первого курса без согласования с Министерством образования и науки;

при исключительных обстоятельствах, которые могут возникать во время перевода, согласие руководителя высшего учебного заведения, расположенного на территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, в котором учится студент, не является обязательным.

В министерстве отмечают, что студент, желающий перевестись в высшее учебное заведение на территории другого региона Украины, должен обратиться с письменным заявлением к руководителю высшего учебного заведения, в которое он желает перевестись, и представить свою зачетную книжку. После ликвидации студентом академической разницы, руководитель высшего учебного заведения, в которое осуществляется перевод, издает приказ, согласно которому студент допускается к посещению занятий. В то же время, в высшее учебное заведение, в котором студент учился ранее, направляется запрос относительно получения по почте его личного дела.

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В Минобразования отмечают, что студенты высших учебных заведений Автономной Республики Крым и г. Севастополя, которые учились за счет средств государственного бюджета, после перевода в высшие учебные заведения на территории других регионов Украины продолжают учиться за счет средств государственного бюджета. В случае отсутствия свободных мест, финансируемых за счет средств государственного бюджета, по направлениям (специальностям), на которые осуществляется перевод студентов, Министерством рекомендовано использовать вакантные места, финансируемые за счет средств государственного бюджета, по другим направлениям (специальностям) соответствующих курсов обучения. При отсутствии таких мест, с целью решения вопроса финансирования дополнительного объема государственного заказа, Министерство образования и науки рекомендовало руководителям высших учебных заведений, подчиненных Министерству образования и науки, безотлагательно обратиться в МОН с соответствующим запросом.

Перевод лиц, которые учатся в государственном или аккредитованном негосударственном высшем учебном заведении Автономной Республики Крым и г. Севастополя за счет средств физических лиц и выразили желание учиться в аккредитованном негосударственном высшем учебном заведении или государственном высшем учебном заведении на территории другого региона Украины, будет осуществляться на договорной основе с сохранением условий оплаты, предусмотренных предыдущим соглашением лица с соответствующим высшим учебным заведением Автономной Республики Крым или г. Севастополя.