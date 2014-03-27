МОН разрешило украинским вузам принимать студентов из Крыма без документов

Об этом сообщила первый заместитель министра образования и науки Инна Совсун.

"Для перевода студентов из Крыма нужно иметь личное дело из вузов Крыма, а если ее невозможно получить, то по крайней мере зачетку", - пояснила замминистра на пресс-конференции в четверг, 27 марта, в Киеве, сообщает ТСН.

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При этом она отметила, что есть случаи, когда студенты приезжают совсем без документов, только с паспортом или студенческим билетом. "В таком случае университеты имеют право воспользоваться Единой государственной электронной базой по вопросам образования, проверить, действительно ли студент учится в крымском университете", - сказала Совсун.

По ее словам, студенты крымских вузов, обучавшиеся по госзаказу, смогут продолжить обучение на "бюджете" и в других вузах Украины.

"Есть договоренность с Министерством экономического развития и торговли Украины относительно перевода мест государственного заказа на студентов, которые перевелись из крымских вузов на соответствующие места в другие вузы Украины", - отметила заместитель главы Минобразования.