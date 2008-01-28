В Харьковском аэропорту с посадочной полосы сошел самолет «Хокер-25Б»

В воскресенье в 18.44 после посадки в Харьковском аэропорту самолет «Хокер-25Б», который прибыл чартерным рейсом из Борисполя, при маневрировании сошел со взлетно-посадочной полосы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Харьковской облгосадминистрации, на борту самолета находилось трое членов экипажа и один пассажир.

В результате съезда с полосы в самолете был поврежден правый закрылок. Травмированных и погибших нет. Проводится следствие, сообщили в управлении.