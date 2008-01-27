Тине Кароль подарили золотой микрофон и 20 соток на Кипре

Тина Кароль отметила свое 23-летие. Праздновала она его в одном из киевских пабов. Собрались только самые близкие - родственники Тины, друзья и вся команда, с которой она сейчас работает. "Я устала от гламура, захотелось чего-то тихого и семейного", поделилась артистка с газетой "Сегодня". Из звезд на празднике отметились клипмейкер Алан Бадоев с женой и продюсер "Танцев со звездами" Алексей Гончаренко.

Подарками Тину в этом году буквально завалили, пишет издание. Продюсер подарил настоящий, рабочий, именной микрофон из чистого золота, стилизованный под технику 60-х. Микрофон - эксклюзивный, делали по спецзаказу в США. Друзья певицы отличились "приятельской" расточительностью. Один подарил дорогое бриллиантовое колье, а кое-кто (чье имя настойчиво умалчивается) преподнес в дар 20 соток земли на Кипре, где уже заложен фундамент под дом и есть персональный пляж. "Я планирую возводить там собственный особняк. А по соседству сейчас - виллы других звезд", - секретничала Кароль. Между прочим, сотка земли в таком "расхожем" месте стоит около 15 тысяч евро, отмечает газета.