В Крыму побили и задержали российского журналиста

Как рассказал Рузавин, люди в камуфляже подошли к нему, когда он вел съемку на центральной площади Симферополя, и они попали в кадр, сообщает Дождь.

Люди в форме потребовали удалить записи с карты памяти видеокамеры. Журналист подчинился их требованию. На лестнице в помещении штаба один из них дважды ударил корреспондента ногой и сломал аккумулятор камеры.

Затем его допросили в одном из кабинетов штаба, записали его паспортные данные и отпустили.