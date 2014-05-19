В Крыму побили и задержали российского журналиста
22:36, 19 мая 2014Общество
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Представители так называемой "самообороны" Симферополя 19 мая ненадолго задержали корреспондента "Дождя" Петра Рузавина, применив к нему силу и сломав аккумулятор видеокамеры.
Как рассказал Рузавин, люди в камуфляже подошли к нему, когда он вел съемку на центральной площади Симферополя, и они попали в кадр, сообщает Дождь.
Люди в форме потребовали удалить записи с карты памяти видеокамеры. Журналист подчинился их требованию. На лестнице в помещении штаба один из них дважды ударил корреспондента ногой и сломал аккумулятор камеры.
Затем его допросили в одном из кабинетов штаба, записали его паспортные данные и отпустили.
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