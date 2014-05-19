XII Международное ножевое шоу «Стальная грань» пройдет 21-24 мая 2014 года на ВДНХ в Киеве

XII Международное ножевое шоу «Стальная грань» состоится 21-24 мая 2014 года в выставочном павильоне № 2 ВДНХ Украины.

Праздник красоты и величия клинковых изделий уже не первый год является основным событием в Украине для увлеченных людей, ценящих холодную красоту.

В рамках шоу будут проведены разнообразные мастер-классы, лекции, семинары, яркие показательные выступления и конкурсы.

Желающие смогут пройти курс семинара по безопасности и прослушать лекции по медицине, выживанию, туризму и прочему.

Увидеть выступления самых известных клубов и федераций Айкидо, кунгфу, Кендо, Крав-мага, фехтования и исторической реконструкции.

Научиться стрельбе из традиционного спортивного и блочного луков, метанию ножей, ковке и гончарному делу. Принять участие в соревнованиях по страйкболу и поучаствовать в турнирах для детей «щит – меч” и даже постигнуть искусство стрижки, увидев работу лучших мастеров салонов “Лонда”, все это легко осуществить на “Стальной Грани”.

Кроме того, посетители смогут принять участие в различных конкурсах и получить тематические призы от организаторов. А 24 мая еще и выиграть недельную поездку в Моршин от Отеля «Богдан».

14 июня в столице на Певческом поле состоится одно из самых необычных и ярких событий года - Киевский Фестиваль Огня. Но, уже 24 мая посетители Стальной Грани смогут впервые увидеть великолепное шоу вееров и флагов от организаторов КФО.

Дизайнер Ирина Волынец и Проект «Украинское Гончарство-Сахно АРТ», под музыкальное сопровождение волынщика группы FRAM Алексея Шкуропацкого, представят модный показ: «Украинские Традиции и Современность».

Театральное дуэльное фехтование, рыцарские поединки, выступление арапников и многое другое в течении четырех майских дней.

В этот раз кузнецами Украины будет устанавливаться Национальный рекорд: «Самый большой цельнокованый складной нож». Ковать его будут два дня, увидеть могут все желающие. Можно будет не только увидеть, но и поучиться ковать самим.

Приходите, будет интересно!

Вход свободный.

Детальная информация о Международном ножевом шоу «Стальная грань» и полная программа на сайте: http://steeledge.com.ua/

По общим вопросам обращаться по тел. (044) 536-11-15 (14; 16), (066) 172-17-85.

XII Международное ножевого шоу «Стальная грань» будет работать по адресу:

Киев, ул. Ак.Глушкова, 1 (ВДНХ, Павильон №2)

21 мая : 11.00 - 18.00,

22 мая : 10.00 - 18.00,

23 мая : 10.00 - 18.00.

24 мая : 10.00 - 18.00