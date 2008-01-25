Фонд Пинчука собрал на ланч-конференцию ведущих экономистов мира

Руководитель Фонда своего имени Виктор ПИНЧУК отмечает повышение интереса к Украине на международной экономической арене.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам, подводя итоги 4-го традиционного украинского бизнес-ланча в Давосе, организованного Фондом Пинчука.

Бизнесмен отметил, что на 1-й украинский бизнес-ланч в 2004 году пришло около 30 человек, а на участие в нынешнем было подано более 400 заявок и многим приходилось отказывать. По словам В.ПИНЧУКА, многие бизнесмены говорили ему, что украинский бизнес-ланч стал одним из самых популярных событий в Давосе.

В.ПИНЧУК считает очень важным, что мировая бизнес-элита из первых уст – Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО – смогла услышать о ситуации и перспективах нашей страны.

Отвечая на вопрос, остались ли довольны инвесторы, пришедшие на встречу, В.ПИНЧУК сказал: «По-моему, да. Во всяком случае, те, с которыми я беседовал, – самые крупные инвесторы – отмечали полезность этой встречи».

В.ПИНЧУК подчеркнул, что, кроме позиции Президента, инвесторам было очень интересно услышать мнение ведущих экономистов мира, таких как бывшего президента Всемирного банка Джеймса ВУЛЬФЕНСОНА, президента Европейского банка реконструкции и развития Жана ЛЕМЬЕРА, директора Института международной экономики Петерсена (Швеция) Фреда БЕРГСТЕНА и других.

В.ПИНЧУК отметил, что Ф.БЕРГСТЕН - самый цитируемый экономист мира, и в ходе форума он выразил мнение, что Украина серьезно не пострадает от всемирного кризиса, наоборот, Украина хороший пример того, как его избежать. «Для инвесторов очень важно услышать мнение профессионального макроэкономиста о том, что можно работать в Украине», - сказал В.ПИНЧУК.

Он также сообщил, что пригласил Ф.БЕРГСТЕНА приехать в Украину и прочитать лекции по макроэкономике.

Как сообщалось, 25 января в Давосе инвестиционно-консалтинговая компания EastOne и Фонд Виктора Пинчука провела ланч-конференцию «Украина. Что дальше?» («Ukraine. What`s next?»). Основной акцент конференции 2008 года был сделан на глобальных вызовах, стоящих перед Украиной как частью глобального экономического и геополитического пространства.