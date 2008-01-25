Азербайджан хочет перерабатывать нефть вместе с Украиной

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Украине Талят Мусеиб-оглы АЛИЕВ предложил Украине создать рабочую группу, которая изучила бы возможность транспортировки азербайджанской нефти в Украину.

Об этом он заявил во время встречи с министром топлива и энергетики Украины Юрием ПРОДАНОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтопэнерго, в ходе встречи Т.АЛИЕВ также выразил заинтересованность Азербайджана относительно возможного участия ГНКАР в переработке нефти в Украине и совместной реализации нефтепродуктов на европейском рынке.

Ю.ПРОДАН поддержал предложение посла и заверил, что будет держать этот вопрос на личном контроле.

Справка УНИАН. По данным итальянского концерна ENI, Азербайджан по запасам нефти занимает 18-ое место в мире с запасами нефти в 7 млрд барр. От Азербайджана отстает Оман (5.506 млрд барр.) и Ангола – 5.412 млрд барр.

По данным ENI, Азербайджан по запасам нефти занимает второе место среди стран Центральной Азии после Казахстана, резервы которого оцениваются в 9 млрд барр. Запасы Узбекистана, Туркменистана и Киргизстана оцениваются в 0.594 млрд барр., 0.546 млрд барр. и 0.40 млрд барр., соответственно.

Первая страна, стоящая в списке ENI, Саудовская Аравия с запасами почти 262 млрд барр. нефти.