Минуглепром привлечет инвесторов для строительства новых шахт

Министерство угольной промышленности намерен привлекать инвесторов для реконструкции и строительства новых шахт в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Донецке сообщил министр угольной промышленности Виктор ПОЛТАВЕЦ.

"Наша политика такая – надо максимально по возможности на все объекты приглашать инвесторов, делать инвестиционные программы для того, чтобы мы делали не только реконструкцию шахт, но и строительство новых шахт", - сказал министр.

При этом он добавил, что "у нас уже примеры есть". "Строится шахта "Любельская" в Западной Украине. Будет строиться шахта в Луганской области за счет инвестора", - отметил В. ПОЛТАВЕЦ.

Он акцентировал, что Минуглепром направит деньги из госбюджета, "в первую очередь не на программы, когда мы в 2015 году получим каких-то триста тонн, а на пусковые объекты, которые дадут эффективность в 2008-2009 году - это увеличение объема и создание безопасных условий труда".

Справка УНИАН. В 2008 году из Госбюджета Министерству угольной промышленности выделено 7 млрд. 169 млн. 729 тыс. гривен.

В бюджете-2007 году для углепрома было предусмотрено 1 млрд. 843,8 млн. грн