Sport Life привлек значительные инвестиции из США

Состоялась пресс-конференция Роба Мазри, президента EMERGIN VENTURES Inc., и Дмитрия Екимова, основателя группы компаний Sport Life, о дальнейшем развитии сети в Украине.

Роб Мазри, в частности, заявил:

- Мы ни в коем случае не меняем своих планов, не смотря ни на какие ни политические, ни экономические кризисы в Украине. Как видите, запланированные стройки идут. Кризис если и коснется нашего бизнеса, то в последнюю очередь и незначительно, т.к. мы, напомню, компания с американскими инвестициями. Кроме того, свои инвестиционные планы в Украине мы также не меняем. Напомню наши планы: к концу 2015 года сеть Sport Life будет насчитывать 56 спортивных комплексов, в которых смогут заниматься более 300 тысяч украинцев. Знаете, я верю, что у Украины светлое фитнес-будущее. Приведу немного статистики: в США фитнесом занимается порядка 17% населения. В т.ч. в Нью-Йорке на 1 жителя приходится практически 1 кв.м. фитнеса на человека! В Киеве же пока что – только 0,15 кв.м. фитнеса на человека. Хотя, если немного оглянуться в прошлое, то еще год назад фитнесом занимался лишь 1% населения, а сегодня – уже 2,5%! Поэтому, как мы видим, у Украины хороший потенциал и мы им обязательно воспользуемся!

В свою очередь, основатель группы компаний Sport Life Дмитрий Екимов отметил следующее:

- В кризис украинцы всегда понимают что здоровый образ жизни фундаментально дешевле. Ночные клубы, рестораны, лечение, в конце концов – существенно дороже. Поэтому, хочу отметить, что за последние месяцы посещаемость наших клубов не только не упала, но и выросла на 30-35%.

Что касается сегодняшней ситуации в Украине, то я как не видел, так и не вижу серьезных угроз для нашего бизнеса. Ведь у нас нет кредитов в украинских банках, мы росли на инвестиционные средства, у нас отсутствуют привязки к долару, к другим рискам… Хочу сказать, что вчера мы открыли новый клуб в Днепропетровске. На прошлой неделе был открыт новый огромный клуб в Одессе. Это тысячи квадратных метров. Это возможность еще для десятков тысяч украинцев вести здоровый образ жизни. Это я подвожу к тому, что все запланированное будет сделано.

После пресс-конференции инвесторы компании отправились во Дворец спорта Sport Life Троещина поздравлять юных победителей и участников детских соревнований, которые регулярно проводятся на базе спорткомплексов компании .

В конце г-н Мазри высказал мнение, что для Украины было бы очень здорово создать Совет фитнеса по аналогу США. Ведь задача Совета – как раз-таки и есть популяризация здорового образа жизни и содействие созданию сети общедоступных комплексов для занятий фитнесом.