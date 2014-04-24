Из-за беспорядков на Донетчине закрывают школы и детсады

В г. Артемовск Донецкой области временно приостановлены занятия в школах и детсадах.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник Департамента образования и науки Донецкой областной государственной администрации Юрий Соловьев, 11 школ и 15 детских садов города приостановили занятия до улучшения ситуации в городе.

«Приблизительно 5,5 тысяч детей сегодня вынуждены были остаться дома. И как будут развиваться события, неизвестно», - сказал он.

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Соловьев также отметил, что департаментом образования рассмотрены варианты, чтобы не сорвать учебный процесс в школах.

«На все случаи мы подготовились, мы будем работать и за счет уплотнения материала, и за счет дистанционного образования, и, если на то будет воля, в том числе и родителей, поработаем и в субботу», - сказал Соловьев.

В то же время в облгосадминистрации констатировали, что в остальных городах и районах области учебный процесс проходит в обычном режиме. Так, несмотря на сложную ситуацию в городах Славянск, Краматорск, Мариуполь и Горловка, школьники и студенты с утра 24 приступили к учебе.

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Также приостановлены занятия в школах в Славянском районе Донецкой области - из-за обострения ситуации, вызванной перестрелками и различными военными действиями.

«К сожалению, из-за обострения ситуации в Славянском районе в ряде сел в школах, где родители смогли забрать детей, - забрали по домам, за остальных детей коллективы педагогические взяли на себя ответственность, и это наш долг и обязанность, и изолировали детей в школах, то есть проводят занятия с детьми внутри школ», - сказал Соловьев.

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Кроме того, он отметил, что в самом городе Славянске уже с этого понедельника, то есть с 21 апреля, общеобразовательные школы возобновили работу, и в течение недели прослеживалась тенденция к повышению посещаемости учащимися учебных заведений.

Начальник Департамента сообщил, что 21 апреля посещаемость в школе учащимися была около 60%, 23 апреля - уже 76% и сегодня в школы пришли около 80% детей. Но, при этом, Соловьев подчеркнул, пока неизвестно, как скажутся нынешние события в Славянском районе на работе школ города Славянска.