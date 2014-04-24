В Бахчисарае намерены установить памятник "вежливому солдату"

Целью создания данного памятника является желание жителей города увековечить память людей, которые своими действиями обеспечили якобы мирное и свободное волеизъявление бахчисарайцев во время проведения незаконного референдума в оккупированном российскими войсками Крыму.

«Комбинат благоустройства г. Бахчисарай» возьмет на себя организационные вопросы. В частности, определит возможные источники финансирования необходимые для выполнения работ по проектированию и строительству. Читайте такжеПутин признал, что "зеленые человечки" в Крыму были российскими военными

Как сообщал УНИАН, в марте Россия аннексировала украинский Крым, направив на украинскую территорию свои войска. Российские власти длительное время отрицали присутсвие солдат РФ в Крыму и называли их стихийными отрядами самообороны полуострова, в народе этих людей прозвали "зелеными человечками" или "вежливыми людьми".