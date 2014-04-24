6 детей и 5 взрослых отравились химикатами во время обработки сельхоз угодий на Полтавщине

"22 апреля близ с. Виктория Пирятинского района на территории ПП "Вороненці" проводились работы по обработке гербицидом “Стомп 330” сельскохозяйственных угодий, в результате чего в Пирятинскую центральную районную больницу госпитализированы 11 жителей с. Виктория, из них 6 детей. Диагноз - ингаляционное отравление гербицидом “Стомп 330”, - сообщает пресс-служба ГСЧС.

По состоянию на 7 часов 24 апреля состояние пострадавших средней степени тяжести.