6 детей и 5 взрослых отравились химикатами во время обработки сельхоз угодий на Полтавщине
07:24, 24 апреля 2014Общество
3 0
11 жителей села Виктория Полтавской области отравились химикатами во время обработки сельхозугодий.
6 детей и 5 взрослых отравились химикатами во время обработки сельхозугодий на Полтавщины / Фото: Владимира Огнева, vsluh.ru
"22 апреля близ с. Виктория Пирятинского района на территории ПП "Вороненці" проводились работы по обработке гербицидом “Стомп 330” сельскохозяйственных угодий, в результате чего в Пирятинскую центральную районную больницу госпитализированы 11 жителей с. Виктория, из них 6 детей. Диагноз - ингаляционное отравление гербицидом “Стомп 330”, - сообщает пресс-служба ГСЧС.
По состоянию на 7 часов 24 апреля состояние пострадавших средней степени тяжести.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter