Сепаратисты поймали и удерживают в плену "американо-израильского" журналиста

Об этом сообщает "Украинская правда".

В частности отмечается, что, по мнению сепаратистов, Островский имеет двойное американо-израильское гражданство и также является информатором "Правого сектора".

"Журналист содержится в нормальных условиях, обеспечивается питанием", - сказано в сообщении.

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Напомним, в минувшие выходные в Славянске произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека. На месте происшествия нашли два полностью обгоревших авто с запорожскими номерами, в которых сепаратисты нашли сумку с вовсе не поврежденными визитками лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша.