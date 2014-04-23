Сепаратисты поймали и удерживают в плену "американо-израильского" журналиста
18:05, 23 апреля 2014Общество
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Американский журналист Саймон Островский, пойманный сепаратистскими силами Донбасса, находится под арестом.
Саймон Островский / Фото: vice.com
Об этом сообщает "Украинская правда".
В частности отмечается, что, по мнению сепаратистов, Островский имеет двойное американо-израильское гражданство и также является информатором "Правого сектора".
"Журналист содержится в нормальных условиях, обеспечивается питанием", - сказано в сообщении.
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Напомним, в минувшие выходные в Славянске произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека. На месте происшествия нашли два полностью обгоревших авто с запорожскими номерами, в которых сепаратисты нашли сумку с вовсе не поврежденными визитками лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша.
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