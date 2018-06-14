Вехи недели. Неспешный антитеррор, навязчивый Путин и визитка Яроша

Украина продолжает переживать политический кризис, настолько острый, что даже президентская кампания отошла на второй план. Правда, некоторые участники схватки за кресло главы государства стремятся использовать ситуацию в своих интересах. Юлия Тимошенко, например, пытается одновременно быть в образе Родины-Матери и вождя Движения сопротивления, призванного, судя по всему, дублировать действия официальных силовых структур. Парадокс ситуации заключается в том, что Юлия Владимировна возглавляет политическую партию, многие представители которой занимают ключевые должности в системе государственной власти. Поэтому ее призывы к созданию подпольно-партизанского движения выглядят не более логичными, чем обращенные к силовикам требования Олега Царева не выполнять преступных приказов. Интересно отметить, что Тимошенко с представителями «Оплота» в Донецке пообщалась мирно и даже конструктивно, тогда как Царева и Добкина в Киеве встретили без пиетета.

Следует признать, что власть имущим хватило воли только на объявление антитеррористической операции на востоке страны, а реальных успехов в деле борьбы с сепаратистами продемонстрировано не было. Более того – подстегиваемые российскими агентами криминальные элементы захватили УВД в Горловке, городской совет Донецка, ряд телевизионных вышек в Донбассе. Практика использования подразделения десантников в густонаселенном согражданами Краматорске оказалась неэффективной и обернулась потерей нескольких БМД и деморализацией армейского подразделения. Зато спецназ МВД «Омега» и внутренние войска в Мариуполе показали высокую боеспособность.

Впрочем, ни для кого не секрет, что Украине сегодня необходим политический компромисс для урегулирования ситуации. Но он выглядит весьма проблематичным до тех пор, пока политическая сила, много лет управлявшая Донбассом как своей вотчиной, будет только выдвигать требования, словно позабыв, что ее лидеры сегодня находятся в сопредельной стране и оттуда отнюдь не улыбаются Украине. Партии регионов, судя по всему, предстоит либо серьезная трансформация, либо быстрое падение реального влияния не только на востоке страны. Отказ от призывов к федерализации – пожалуй, правильное решение, но только им одним «регионалам» не обойтись. И чем быстрее Ринат Ахметов поймет, что он опускается на геополитический шпагат, тем быстрее вчерашняя партия власти начнет принимать необходимые стране решения.

Ситуация усугубляется постоянным давлением со стороны России. Владимир Путин начал играть мускулами, не обращая внимания на мировое сообщество, постоянно нагнетая ситуацию. Логика российского президента, признавшего, что референдум в Крыму проходил под прикрытием российских военных, понятна: «небольшая победоносная война» уже несколько веков – лучший способ заручиться обожанием подданных. И не имеет особого значения, Российская это империя или федерация. Поэтому Путин требует непонятных гарантий жителям Новороссии, его пресс-секретарь подчеркивает, что решение о присоединении Крыма принимал президент в индивидуальном порядке, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи дипломатов в Женеве начал мастерски передергивать, комментируя результаты встречи, и требуя освобождения захваченных зданий не на востоке, а в Киеве и западных городах Украины.

Впрочем, на заявлениях своего обер-дипломата Россия не остановилась, любезно посодействовав своим марионеткам из Славянска с реквизитом для организации постановочной провокации. Антикварный ручной пулемет и данные аэрофотосъемки затмила «визитка Яроша», чудесным образом не сгоревшая в подожженной сепаратистами машине. Что ж, теперь становится понятной заинтересованность России действиями «Правого сектора», несопоставимая с реальным влиянием организации на политическую жизнь Украины. Ну а нашей стране придется жить и развиваться в условиях искаженного имперскими амбициями Кремля понятия о добрососедстве.