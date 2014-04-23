Завтра в Украине ожидается небольшое похолодание, сильный ветер и дожди

Холодный воздух антициклона достигнет территории Украины. Поэтому температура воздуха понизится до +10 +17 градусов. Однако в южной части и в западных областях еще будет тепло, до +20 +22 градусов, сообщает Opogode.ua.

Атмосферный фронт в течение 24 апреля будет пересекать Украину с севера на юг. Дожди возможны во всех областях, усилится ветер, но днем ​​север и северо-восток очистится от облаков и здесь воцарится ясная солнечная погода.

В западной части ожидается дождливая погода, местами с грозами. Температура воздуха ночью +9 +14, днем +14 +20 градусов.

В северных областях ночью временами дожди, грозы, днем без осадков, однако ветрено. Температура воздуха ночью +9 +14, днем +18 +23 градуса.

В центральных областях местами пройдут дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью +9 +14, днем +12 +17 градусов.

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На востоке - дожди, грозы. Днем в Харьковской области осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +8 +13, днем +11 +18 градусов.

На юге ночью без осадков, днем пройдут дожди, грозы. Температура воздуха ночью +10 +15, днем +17 +22 градуса.

В Киеве ночью временами дожди, грозы, днем без осадков, усилится ветер. Температура воздуха ночью +10 +12, днем 12-15 градусов тепла.

Ветер ожидается в Украине северо-восточный, 5-12 м/с, на севере порывы 15-20 м/с.