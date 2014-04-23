Ситуация на государственной границе Украины сложная, но контролируемая – погранслужба

13:51, 23 апреля 2014
Общество
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В течение суток ситуация на государственной границе Украины остается сложной, но стабильной и контролируемой.

Граница

Об этом сообщил во время брифинга начальник отдела взаимодействия со СМИ Олег Слободян, передает УНИАН.

"За сутки ситуация на государственной границе существенных изменений не претерпела. Обстановка остается сложной, но стабильной и контролируемой. Случаи нарушения госграницы организованными группами лиц, которые могут следовать в Украину с целью дестабилизации обстановки, провоза оружия, наркотиков других запрещенных предметов не выявлены", - сказал Слободян.

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Помимо этого он отметил, что в течение суток во въезде на территорию Украины было отказано 197 гражданам. Также Слободян отметил, что с целью недопущения нарушения границы вне пунктов пропуска продолжается инженерное обустройство госрубежа, работы уже выполнены на протяженности около 600 км украинской границы.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что в случае попыток захвата или блокирования военных городков и подразделений, пунктов пропуска на границе, сотрудники Государственной пограничной службы при необходимости будут вынуждены применить огнестрельное оружие.

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