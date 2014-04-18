Пограничники предупреждают: в случае попыток захвата пунктов пропуска будут стрелять

Об этом сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины.

Как заметили в ведомстве, ввиду последних событий, происходящих в восточных областях Украины, и распространеня призывов к дальнейшим антигосударственным протестным мероприятиям, в том числе на государственной границе, Госпогранслужба еще раз информирует, что государственная граница охраняется усиленно и пограничное ведомство будет действовать всеми возможными способами для обеспечения законности на государственной границе. Сегодня все пограничные подразделения подготовлены к охране и обороне своих объектов от любой агрессии.

Территории военных городков и подразделений, пункты пропуска являются территориями постов. Соответственно, в случае попыток их захвата или блокирования сотрудники Государственной пограничной службы будут действовать реагируя на обстановку и в полном объеме будут выполнять поставленные задачи. При необходимости, в соответствии с действующим законодательством Украины и уставом Вооруженных сил Украины, пограничники будут вынуждены применить огнестрельное оружие.

Действия по дестабилизации ситуации на границе предусматривают административную и уголовную ответственность. В частности согласно ст. 341 Уголовного кодекса Украины, действия по препятствованию нормальной работе предприятий, учреждений и организаций наказываются арестом сроком до 6 месяцев или ограничением либо лишением свободы сроком на 3 года, а влияние в любой форме на работника правоохранительного органа с целью препятствования выполнения им служебных обязанностей в соответствии со ст. 343 УКУ наказывается штрафом до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами сроком до одного года, либо арестом сроком до 3 месяцев. Умышленные же действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий, могут повлечь за собой лишение свободы сроком до 12 лет.

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Государственная пограничная служба рассчитывает на мудрость жителей пограничья и принятие каждым взвешенных решений.

Как сообщал УНИАН, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук написал в Facebook, что, по оперативным данным группы, в пограничных с Украиной районах России происходит формирование ударной группировки российских войск. В частности в районах напротив Харьковской, Черниговской и Сумской областей, в непосредственной близости от госграницы, формируются батальонные тактические группы (БТГ). В составе БТГ идентифицированы военнослужащие частей НДС и спецназа ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ. Одновременно на территории Беларуси начаты совместные учения Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь и подразделений НДС России, сообщил Тымчук.