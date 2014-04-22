В Донецке ограбили обменный пункт, убита беременная кассир

Как сообщили УНИАН в Донецком горуправлении милиции, нападение на обменный пункт произошло утром 21 апреля.

«При нападении погиб кассир. Там не было применено оружие, следов применения оружия не обнаружено», - сообщили в милиции.

Читайте такжеВ МВД назвали Славянск самым опасным городом УкраиныИ добавили, что там же «был совершен поджог здания».

В горуправлении отметили, что в настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, и более подробная информация о событии будет предоставлена журналистам позже.

Из неофициальных источников УНИАН стало известно, что 35-летняя кассир была на 6 месяце беременности и была задушена. По информации источника, из обменного пункта было похищено более 80 тыс. грн.