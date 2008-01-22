Сельские головы уже требуют взятки в сотни тысяч евро

Ивано-Франковской области во время получения взятки правоохранительные органы задержали сельского председателя одного из районов Ивано-Франковской области (госслужащего 4-й категории).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины.

Как установили оперативники, сельский председатель, злоупотребляя служебным положением, вымогал взятку в размере 115 тыс. евро. В течение полугода он затягивал решение вопроса о выделении земельного участка площадью 0,46 га под строительство гостиничного комплекса, чем преднамеренно создавал условия, при которых предприниматель был вынужден дать взятку.

Через посредника госслужащий получил первую часть суммы - в размере 50 тыс. евро. Эти действия были задокументированы оперативниками спецподразделения по борьбе с организованной преступностью.

Прокуратурой Ивано-Франковской области возбуждено уголовное дело по признакам ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупном размере). Сельский председатель задержан в порядке ст.115 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании для него меры пресечения.

В целом в прошлом году по материалам спецподразделений БОП возбуждено 99 уголовных дел по фактам злоупотреблений в сфере земельных отношений, из которых 49 - с ущербом на сумму свыше 100 тыс. грн. Среди них 37 - это взяточничество, из которых 5 на сумму свыше 1 млн. грн.