На материк переведены свыше 3,3 тыс. крымских военнослужащих и членов их семей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра обороны Украины Петр Мехед заявил на пресс-конференции.

“Из них 2871 военнослужащий, 11 работников, 474 члена семей военнослужащих, из них 147 детей”, - сказал Мехед.

В то же время он отметил, что на материке крымские военнослужащие сталкиваются с проблемами отсутствия жилья, в частности в Одессе жилищные фонды Министерства обороны имеются только в документах, а фактически они разрушены.

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“Я хотел бы обратить внимание, что жилищные фонды в Одессе долгое время приводились в ненормальное состояние для проживания, скорее всего, их хотели вывести из пользования Вооруженных сил для того, чтобы обустроить на их месте жилье для чиновников или построить торгово-развлекательный центр”, - сказал Мехед.

Как сообщал УНИАН, передислокация из Крыма на материковую часть Украины военнослужащих Вооруженных сил Украины и выведение военной техники началось с 26 марта по решению СНБО.