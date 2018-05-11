На мировых рынках паника, евро резко падает к доллару... А что нам до того?..

Мировые фондовые рынки в понедельник встряхнуло с огромной силой. Такого стремительного обвала не наблюдалось уже очень давно. Хотя ожидать нечто подобное многие финансисты начали еще на прошлой неделе.

Первые неприятные вести в понедельник пришли, естественно, с азиатских торговых площадок – у них день начинается раньше. Фондовые торги в Японии закрылись падением индекса Nikkei до двухлетнего минимума – он снизился за один день на 3,9%. Еще хуже в понедельник была ситуация в Индии. Индийский фондовый индекс BSE упал на 7%, а торги дважды приостанавливались – чтобы избежать тотального обрушения индексов.

Не намного лучше сложилась обстановка и на фондовых биржах других стран Азии. В частности, в Южной Корее цены на акции снизились почти на 3%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 5,14%, а гонконгский Hang Seng - на 5,49%.

Акции практически всех австралийских компаний, включенных в индекс S&P/ASX 200, продемонстрировали в понедельник падение от 2% до 21%.

Затем буря докатилась до Европы, где фондовые торги завершились в понедельник рекордным обрушением ведущих индексов. Британский индекс FTSE 100 по итогам торгов 21 января 2008г. снизился на 5,48%, что стало крупнейшим однодневным падением индекса с момента осуществления терактов 11 сентября 2001г. в США.

Аналогичным образом завершилась торговая сессия в Германии, где сводный индекс Франкфуртской фондовой биржи Xetra DAX по итогам торгов в понедельник упал на 7,18%. Французский CAC 40 снизился по итогам дня на 6,83%, а швейцарский SMI - на 5,26%.

Последними в понедельник испытали на себе действие финансовой стихии фондовые рынки в обеих Америках (о чем в Украине стало известно во вторник утром). Несмотря на закрытый рынок в США, на торгах в Канаде ведущий индекс фондовой биржи Торонто S&P/TSX Composite упал в первые часы торгов на 4,75% - это самое большое снижение индекса с 11 сентября 2001г.

В Перу торги были приостановлены на полчаса после резкого падения рынка на 8,62%. В Бразилии основной индекс Bovespa обвалился на 6,9%. Колумбийский индекс IGBC упал на 6,2%, чилийский Ipsa - на 4,73%, мексиканский Bolsa - на 3,96%, аргентинский Merval - на 6,49%.

Главной причиной таких катастрофических событий на мировых торговых площадках являются опасения инвесторов относительно неминуемости рецессии экономики США. Поводом же послужили свежие данные макроэкономической статистики и последние заявления правительства Соединенных Штатов.

Стало, в частности, известно, что объем строительства новых домов в США в декабре 2007г. упал на 14% - до 1,006 млн. единиц, а это худший показатель с 1991г. Объем розничных продаж в США в декабре 2007г. снизился на 0,4% по сравнению с ноябрем и составил 382,9 млрд. долл. При этом президент США Джордж Буш выступил с предложением сократить налоговую нагрузку на граждан и бизнес на 1% ВВП, или 140 млрд. долл., что было расценено рынком как недостаточная мера.

Не обошел стороной нынешний кризис на фондовых рынках и страны СНГ. Особенно больно он задел Россию. Еще в минувшую среду на российских фондовых биржах произошел резкий обвал – котировки акций упали за один день на 4-5%. Однако в понедельник 21 января ситуация сложилась еще острее: индекс РТС снизился на 7,38%, а индекс ММВБ рухнул на 7,47%.

Лидерами по темпам снижения котировок стали акции компаний нефтегазового сектора. Бумаги «Татнефти» упали на 8,4%, «Сургутнефтегаза» - на 8,7%, «Газпром нефти» - на 9,02%, ЛУКОЙЛа – на 7,42%, «Роснефти» - на 5,27%. Акции «Газпрома» снизились в цене на 6,72%.

Волна коррекции прокатилась и по бумагам горнодобывающего сектора: акции ГМК «Норильский никель», «Полюс Золота» и «Полиметалла» потеряли 8,41%, 4,31% и 4,5% соответственно.

Рухнули также котировки бумаг банковского сектора: банка ВТБ - на 6,33%, обыкновенные акции Сбербанка - на 7,65%, привилегированные - на 7,98%.

К сожалению, известия утра вторника не принесли облегчения. Фондовые биржи Китая открылись снижением ведущих индексов более чем на 5%. Гонконгский индекс Hang Seng через 10 минут после открытия торгов потерял 5,02%. Японский индекс Nikkei за первые 30 минут торгов упал на 4,06%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился с утра на 4,96%.

Продолжилось обрушение и на российских рынках. Индекс РТС за 30 минут 22 января упал на 2,75%, а ММВБ - сразу на 8,42%. Это означает, что сегодняшний день может оказаться еще хуже вчерашнего.

Но перечень экономических тревог последнего времени не исчерпывается лишь обвалами на фондовых рынках мира. Все больше экспертов говорят сегодня о плохих перспективах экономики не только США, но и экономик европейских государств.

Одной из причин тревожных ожиданий замедления экономического роста в Европе стала очень высокая инфляция 2007 года. В странах еврозоны рост потребительских цен составил в прошлом году 3,1%. Это меньше, чем в США – там 4,1%, но намного больше, чем размер инфляции, считающийся в ЕС безопасным – 2% (такая инфляция в еврозоне была в 2006 году). Член совета Европейского центрального банка Наут Веллинк заявил, что рост экономики еврозоны замедлится больше, чем предполагалось ранее. Его значение будет ближе к 1,5%, чем к 2,5% в связи со снижением темпов роста в США.

Все эти события и связанные с ними ожидания не смогли не отразиться и на курсовом соотношении двух ведущих мировых валют. В понедельник евро упал к доллару до самого низкого значения за последние три недели, и снизился к иене до четырехмесячного минимума. Курс евро к доллару опустился до $1,4500 с $1,4622 на закрытии торгов 18 января. В течение дня он снижался до $1,4469 - наименьшей отметки с 27 декабря.

Естественно, в связи с данной курсовой динамикой сразу же подешевели золото и нефть. В частности, официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили: в Лондоне - 87,36 (-1,87) долл./барр., в Нью-Йорке - 88,55 (-2,02) долл./барр. В то время как, напомним, в первый торговый день января цена нефти достигла 100 долларов за баррель.

Прозвучали и очень резкие прогнозы относительно будущей доли евро. «Продавайте евро, вот вам мой совет. Европейская экономика уже замедляется», - заявил эксперт Royal Bank of Scotland Дэвид Симмондс. «Инвесторы, которые вкладывают в рост, выходят из евро», - отметил аналитик UBS Джеффри Ю.(«FINANCE.UA»).

Конечно же, все эти явления последних дней в мировых финансах не могут не затронуть и Украину. Украинский фондовый рынок также должен был отреагировать на складывающуюся ситуацию. Индекс ПФТС снизился в понедельник сразу на 2,45%, а его падение с 15 января, когда было зафиксировано максимальное значение, составило 4,36%.

К середине дня понедельника сильнее всего упали акции «Мариупольского завода тяжелого машиностроения» - на 13,5%, «Азовобщемаша» - на 11,3%, Укрсоцбанка - на 8,9%, Мегабанка - на 8,3%, «Киевэнерго» - на 7,4%, Запорожского алюминиевого комбината - на 7,2%, Алчевского меткомбината - на 6,5%.

Кроме того, подешевели акции «Лугансктепловоза» - на 5,4%, «Укртелекома» - на 5%. А ведь это предприятия, которые украинское правительство планирует отдать под приватизацию (реприватизацию) уже в самое ближайшее время.

Большое значение для украинцев и всей отечественной экономики будет иметь и ослабление евро к доллару. Для тех, кто поддался панике в осенние месяцы прошлого года, когда доллар постоянно падал к евро, и перевел свои сбережения в евро, снижение европейской валюты к доллару будет иметь негативное значение. Ведь НБУ, как известно, удерживает стабильным курс гривны к доллару, а значит, владельцы евровалюты потеряют при пересчете евро в гривну.

Кроме того, укрепление доллара к евро ухудшит жизнь украинским экспортерам, осуществляющим поставки своей продукции в Европу. Ведь они будут получать теперь меньший гривневый объем за ту же величину экспортной выручки в евро, чем имели раньше. А вот импортеры, наоборот, станут себя чувствовать лучше за счет ослабления евро при поставках товаров в Украину из государств еврозоны.

Все это приведет к еще большему темпу роста отрицательного сальдо внешней торговли Украины. Следовательно, усилится девальвационное давление на гривну. Напомним, в декабре прошлого года Нацбанк израсходовал на поддержание гривны более $300 млн. своих золотовалютных резервов.

Поэтому, если не считать, что теоретически за счет ослабления евро в Украине могут подешеветь какие-то европейские товары (на практике это вряд ли кто-то заметит), то процесс падения евро к доллару является неблагоприятным для украинской экономики.

Так что, если коротко резюмировать, то о влиянии наблюдающихся в последние дни

обвалов на мировых фондовых рынках и падении евро можно сказать так: только этого нам еще не хватало…

Юрий Глухов