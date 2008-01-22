В Крыму продолжается мониторинг ситуации с птичьим гриппом

В Красногвардейском районе Крыма силами специалистов Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций и другими службами продолжались работы по ликвидации последствий заболевания птицы высокопатогенным гриппом, выявленным 17 января на птицеводческом хозяйстве в с. Ривном Красногвардейского района, где 19 января были полностью завершены работы по изъятию и утилизации 24 тыс. 922 голов птиц.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, проведены подворные обходы в населенных пунктах, которые могут подпасть под зону поражения, и санитарно-просветительская работа среди населения.

Всего к работам вовлекались 24 чел. и 4 ед. техники, из которых от МЧС, - 4 чел. и 1 ед. техники.

22 января планируется продолжение мониторинга ситуации в Красногвардейском районе и АР Крым.

Как сообщал УНИАН, 17 января экспертизой был подтвержден факт выявления высокопатогенного птичьего гриппа (вирус типа Н5N1) в птицеводческом хозяйстве в с. Ривном Красногвардейского района Крыма. Там в период с 15 по 17 января была зафиксирована гибель птицы. На предприятии содержали 25 тысяч кур. 19 января в очаге заболевания спасатели МЧС полностью завершили утилизацию птицы.