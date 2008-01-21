Ющенко и Путин обсудили, кому и когда ехать в Москву, и что там подписывать

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поедет с визитом в Москву во второй половине февраля, после заседания украинско-российской межгосударственной комиссии.

Об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в эксклюзивном интервью агентству УНИАН.

В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня провел телефонную беседу с Президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ, во время которой стороны подтвердили дату проведения заседания Комиссии Ющенко-Путин – 12 февраля.

Также президенты согласовали повестку дня заседания и перечень вопросов, которые будут выноситься на обсуждение. Главное, напомнил В.ЮЩЕНКО, - это подписание двустороннего соглашения между Украиной и Россией - «дорожной карты» отношений на 2008 год.

«Эта дорожная карта уже согласована, парафирована обеими сторонами. И потому мы исходим из того, что для того, чтобы формализировать прагматичные отношения 2008 года, логика двусторонних отношений должна быть такая: проходит 12 февраля встреча президентов, подписывается План действий Украина-Россия, подписывается ряд соглашений межгосударственных, межправительственных», - сказал Президент. При этом он добавил, что сейчас министры иностранных дел прорабатывают этот пакет, и уже потом в рамках подписанного Плана действий премьер-министр, соответствующие министры, руководители других ведомств Украины организуют работу со своими российскими коллегами.

В.ЮЩЕНКО также рассказал, что сегодня в ходе его встречи с Ю.ТИМОШЕНКО был обсужден пакет соглашений, которые планируется подписать, а также была достигнута договоренность о том, что во второй декаде февраля премьер-министр запланирует свой визит в Российскую Федерацию.