В Донецкой области объявлено штормовое предупреждение

В Донецкой области из-за ухудшения погодных условий объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды главного облуправления МЧС, согласно прогнозам синоптиков, в Донецке и области в ближайшие сутки, 22 января, ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя, ночью и утром - туман. Ветер юго-западный, ночью 7-12 м/с, днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха будет колебаться от 10 градусов мороза ночью до плюс 4 градусов днем.

С целью предупреждения и своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации Главным облуправлением МЧС проводятся соответствующие мероприятия - уточняются планы реагирования при авариях на системах жизнеобеспечения; приводятся в готовность силы и средства реагирования на чрезвычайные ситуации на объектах жилищно-коммунального хозяйства, транспорте, объектах топливно-энергетического комплекса, связи и других объектах жизнеобеспечения.

Кроме того, Главное облуправление МЧС обратилось ко всем жителям и гостям области с призывом быть очень осторожными на дорогах, по возможности воздержаться от дальних поездок. Население также информируется о возможных последствиях неблагоприятных погодных условий.